【時報記者王逸芯台北報導】智原(3035)今(30)日舉辦法人說明會，第二季單淨利季減少7.14%、年減少37.2%，每股淨利為1元。智原第二季三大產品別皆較第一季成長，單季毛利率受到產品組合影響季增加0.6個百分點、達47.1%。

智原第二季合併營收為26.5億元，季增加3%、年減少9%；歸屬於母公司業主之淨利為2.6億元，季減少7.14%、年減少37.2%；每股盈餘為1元。單季毛利率受到產品組合影響季增加0.6個百分點、達47.1%，惟營業費用季增12%，使得營業利益率季減少達9.7%。

智原第二季三大產品別皆較第一季成長，IP營收為3.5億，季增加5%、年增加1%；委託設計服務(NRE)為6.5億，季增加3%、年增加32%，再創單季新高紀錄；量產營收為16.6億元，季增加2%、年減少21%。ASIC客戶庫存調整漸近尾聲，調整過後將陸續恢復動能，MCU (微控制器)需求亦較第一季增加，帶動量產營收較第一季成長。

智原第二季在先進製程快速擴展並獲得客戶肯定，成功獲取數個國際客戶先進製程ASIC開案，挹注NRE營收再創單季新高；上半年先進製程業務表現優異，上半年簽訂之Design win訂單金額已超過去年全年，客戶對先進製程的詢問度持續提升，使得智原於先進製程及先進封裝洽談中的案子數量大幅增加，加速先進製程接案的耕耘曲線。

智原上半年公司完成許多佈局，包含併購、現金增資及策略投資，為長期發展奠定基礎，雖然今年量產受到庫存調整影響，但智原在設計環境、設計資源及夥伴關係等多個面向的佈局持續進行以銜接先進製程及先進封裝的廣大需求。智原亦於第二季加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟(Intel Foundry Accelerator Design Services Alliance)，此合作可以滿足客戶對先進應用的需求，同時擴大在先進製程之潛在市場，為智原帶來新一波ASIC商機。