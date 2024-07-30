美銀全球研究（BofA Global Research）29日發布報告指出，美股此波熱潮在未來幾個月可能減速，因為由歷史與季節趨勢來看，標普500指數面臨不斷升溫的短期風險。

美銀美股與量化策略主管蘇柏曼尼安（Savita Subramanian）領導的策略師團隊在報告裡表示，自1936年以來，標普500指數平均每年都會經歷3次5％或更大的下跌幅度，每年都會經歷一次至少10％的修正，「所以我們早就該拉回了」。

最近科技巨擘股價劇烈波動，也讓標普500指數與那斯達克綜合指數走向4月以來最差月線表現，所謂的輪動交易（rotation trade）已經啟動。美銀策略師認為，若要參考歷史走向，美股的動盪可能會一路延續至8月和9月，這向來也是標普500指數季節性疲弱的時期。