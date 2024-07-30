被輝達（Nvidia）「電」到後的雲豹能源（6869）從128元一路飆升，一度噴上330元，波段漲幅達到驚人的158％，如今在連3個交易日苦吞跌停板之後，今（30）日終於被打開、往上拉，終場下跌2.95％，收在230元。
從籌碼面觀察，持股400張以上大戶在雲豹高歌猛進時下車、獲利了結，持股比例由近7成一路下滑至62％，散戶持股比例卻在6月底增加近15％，跟轎上車的散戶越來越多，慘住套房。
有股民發文求救，「來想說要進去綠能撈一點錢，因此買3張325元價位的雲豹能源，結果迎來的卻是瘋狂跌停」，並表示，拜託大家救救我。
網友直呼「從6月100多元攻上300元，325元敢買是真的投機」，甚至有人更以昔日生技股王基亞連吞20根跌停為例來安慰該發文股民。
也有人力挺雲豹，指稱再生能源可以看到未來20年的營收，加上雲豹籌碼集中、大者恆大，「股價沒有委屈的理由」。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：