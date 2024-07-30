被輝達（Nvidia）「電」到後的雲豹能源（6869）從128元一路飆升，一度噴上330元，波段漲幅達到驚人的158％，如今在連3個交易日苦吞跌停板之後，今（30）日終於被打開、往上拉，終場下跌2.95％，收在230元。

從籌碼面觀察，持股400張以上大戶在雲豹高歌猛進時下車、獲利了結，持股比例由近7成一路下滑至62％，散戶持股比例卻在6月底增加近15％，跟轎上車的散戶越來越多，慘住套房。

有股民發文求救，「來想說要進去綠能撈一點錢，因此買3張325元價位的雲豹能源，結果迎來的卻是瘋狂跌停」，並表示，拜託大家救救我。

網友直呼「從6月100多元攻上300元，325元敢買是真的投機」，甚至有人更以昔日生技股王基亞連吞20根跌停為例來安慰該發文股民。

也有人力挺雲豹，指稱再生能源可以看到未來20年的營收，加上雲豹籌碼集中、大者恆大，「股價沒有委屈的理由」。

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