【時報-台北電】富驊(5465)公告113年第二季合併財務報告董事會召開日期為113年8月7日。（編輯：沈培華）

《綠能環》日友第2季財報 8月8日提報董事會
《電機股》廣隆Q2財報董事會 8月8日召開
《電週邊》振發第2季財報 8月9日提報董事會
《油電股》欣雄第2季財報 8月8日提報董事會
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