【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到安全檢測涉及造假以及中國大陸大打價格戰的雙重影響，計入豪車品牌Lexus，日本豐田汽車6月全球產量不僅大幅度滑落，同時更是連續第5個月減少。
上個月，這家日本最大汽車製造商的全球產量大幅下降12.9%，只剩795,862輛，降幅創2022年12月以來最大。至於日本國內的產量也大減18.8%，原因要歸咎於日本交通部之前發現，豐田夥同其它日本同業未按照規定來測試車輛安全，並出具不實報告。
在中國大陸方面，比亞迪還有大陸新能源車商，以低價位迅速打開當地市場，逼得豐田上個月在中國大陸的產量更是劇降21.7%。同時，這也是連5個月，豐田汽車產量都至少萎縮20%。
至於北美產量下降6.2%，歐洲也減少6.6%，是生產天數較去年短少所致。受到日本和中國大陸銷售不佳的衝擊，豐田6月全球賣出去的車輛減少5.1%。總計2024上半年期間，豐田全球產量衰退5%，銷售量也減少0.9%。
預計8月1日將公布最新季報的豐田汽車，根據LSEG（倫敦證券交易所集團）的查訪，日圓走貶加上美國車主對混合動力汽車的強勁需求，預計上季營業利益將比去年同期大增21%，達1.35兆日圓，約87億美元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：