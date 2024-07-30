【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到安全檢測涉及造假以及中國大陸大打價格戰的雙重影響，計入豪車品牌Lexus，日本豐田汽車6月全球產量不僅大幅度滑落，同時更是連續第5個月減少。

上個月，這家日本最大汽車製造商的全球產量大幅下降12.9%，只剩795,862輛，降幅創2022年12月以來最大。至於日本國內的產量也大減18.8%，原因要歸咎於日本交通部之前發現，豐田夥同其它日本同業未按照規定來測試車輛安全，並出具不實報告。

在中國大陸方面，比亞迪還有大陸新能源車商，以低價位迅速打開當地市場，逼得豐田上個月在中國大陸的產量更是劇降21.7%。同時，這也是連5個月，豐田汽車產量都至少萎縮20%。

至於北美產量下降6.2%，歐洲也減少6.6%，是生產天數較去年短少所致。受到日本和中國大陸銷售不佳的衝擊，豐田6月全球賣出去的車輛減少5.1%。總計2024上半年期間，豐田全球產量衰退5%，銷售量也減少0.9%。

預計8月1日將公布最新季報的豐田汽車，根據LSEG（倫敦證券交易所集團）的查訪，日圓走貶加上美國車主對混合動力汽車的強勁需求，預計上季營業利益將比去年同期大增21%，達1.35兆日圓，約87億美元。