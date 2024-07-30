台股今日(07/30)集中市場收漲59.08點，報22223.57點，漲幅0.27%，成交量3849.50億元。台積電下跌0.42%，收940.00元；聯發科上漲1.21%，收1255.00元、鴻海收漲1.55%。人氣成交量最大前十檔分別為：錸德、新光金、群創、中信金、聯電、鴻海、開發金、華邦電、玉山金、旺宏。
在上市類股中，以光電業族群、建材營造族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.76%、2.15%；油電燃氣族群走勢則較為疲軟，下跌1.18%。
上市股中有10檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：訊舟(10.00%)、大量(10.00%)、京城(9.98%)、順天(9.98%)、光聖(9.98%)、定穎投控(9.88%)、銘旺科(9.87%)、達能(9.85%)、大將(9.81%)、鈺邦(9.69%)。
上市股中有2檔跌幅9%以上，其中1檔一度重挫觸及跌停。跌幅最重前十名分別為：創意(-9.13%)、翔耀(-9.12%)、同泰(-8.28%)、矽統(-6.95%)、晟鈦(-6.87%)、景碩(-6.72%)、大武山(-6.36%)、橋椿(-6.25%)、華冠(-5.86%)、佳和(-5.12%)。
在上櫃類股中，以建材營造族群、其他電子族群表現最為亮眼，漲幅分別為3.50%、2.80%；文化創意族群走勢則較為疲軟，下跌4.59%。
成交量前十名人氣指標為：均豪、鑫科、安國、東捷、波若威、鑫龍騰、精材、世界、友威科、富喬。
上櫃9%以上漲幅共有18檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：天品(10.00%)、洛碁(10.00%)、永信建(9.98%)、全譜(9.98%)、綠電(9.98%)、均華(9.94%)、鑫科(9.93%)、福裕(9.93%)、誠泰科技(9.90%)、宏太-KY(9.88%)。
跌幅在9%以上個股則有2檔。跌幅最重前十名分別為：樂意(-12.17%)、大略-KY(-10.00%)、鈊象(-7.23%)、辣椒(-6.94%)、夠麻吉(-5.91%)、神盾(-5.75%)、中茂(-4.56%)、亞泰(-4.45%)、進泰電子(-3.92%)、大拓-KY(-3.90%)。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：