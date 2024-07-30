台股今日(07/30)集中市場收漲59.08點，報22223.57點，漲幅0.27%，成交量3849.50億元。台積電下跌0.42%，收940.00元；聯發科上漲1.21%，收1255.00元、鴻海收漲1.55%。人氣成交量最大前十檔分別為：錸德、新光金、群創、中信金、聯電、鴻海、開發金、華邦電、玉山金、旺宏。

在上市類股中，以光電業族群、建材營造族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.76%、2.15%；油電燃氣族群走勢則較為疲軟，下跌1.18%。

上市股中有10檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：訊舟(10.00%)、大量(10.00%)、京城(9.98%)、順天(9.98%)、光聖(9.98%)、定穎投控(9.88%)、銘旺科(9.87%)、達能(9.85%)、大將(9.81%)、鈺邦(9.69%)。

上市股中有2檔跌幅9%以上，其中1檔一度重挫觸及跌停。跌幅最重前十名分別為：創意(-9.13%)、翔耀(-9.12%)、同泰(-8.28%)、矽統(-6.95%)、晟鈦(-6.87%)、景碩(-6.72%)、大武山(-6.36%)、橋椿(-6.25%)、華冠(-5.86%)、佳和(-5.12%)。

在上櫃類股中，以建材營造族群、其他電子族群表現最為亮眼，漲幅分別為3.50%、2.80%；文化創意族群走勢則較為疲軟，下跌4.59%。

成交量前十名人氣指標為：均豪、鑫科、安國、東捷、波若威、鑫龍騰、精材、世界、友威科、富喬。

上櫃9%以上漲幅共有18檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：天品(10.00%)、洛碁(10.00%)、永信建(9.98%)、全譜(9.98%)、綠電(9.98%)、均華(9.94%)、鑫科(9.93%)、福裕(9.93%)、誠泰科技(9.90%)、宏太-KY(9.88%)。

跌幅在9%以上個股則有2檔。跌幅最重前十名分別為：樂意(-12.17%)、大略-KY(-10.00%)、鈊象(-7.23%)、辣椒(-6.94%)、夠麻吉(-5.91%)、神盾(-5.75%)、中茂(-4.56%)、亞泰(-4.45%)、進泰電子(-3.92%)、大拓-KY(-3.90%)。