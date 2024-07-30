又到月底了，有網友在臉書社團敲碗問復華台灣科技優息(00929)的配息，不知道這次能夠配出多少，是延續上月的0.18元，還是降回原來的0.11元。有網友細算，如果下半年每月配0.16元，全年00929剛好配2元，買在20元左右的人，殖利率也有10%；另外也有網友用今天價格約19.3元計算，即使校正回歸至0.11年化配息率也有6.8%，比活存、定存、儲蓄、外幣都還要高，喊話繼續逢低買進。

大盤指數2周跌掉近2000點，存股族趁價跌時把握機會累積張數，上周5大高股息ETF受益人數持續增加，其中00929增加人數最多，達1萬4865人；不僅如此，400張以上的大戶人數00929也增加22人，在5大高股息ETF中僅次於元大台灣價值高息(00940)的23人。

截至上周為止，00929整體受益人數達83.3萬人，在台股ETF中名列第5，僅次於國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣價值高息(00940)和群益台灣精選高息(00919)。

時序進入月底，有網友在臉書社團表示，又到月底，開始期待復華月初公布配息，不知道這次能配多少！0.18或是0.11？引發不少網友爭相猜測。

有網友心寒表示「沒差！這2個禮拜已經除息6、7次了」，讓不少網友笑出淚來，有人附和說「除到吃手手」，也有人憂慮如果再比上次低，恐怕存股族會換股了；不過也有人認為「這是加碼的好時機」。

樂觀的人猜測，保持0.18或0.2大部分人能接受，現在除息旺季說不定能到0.2以上；也有人說以10%殖利率推估應該是0.16元；另外有人認為不期待就沒傷害，就算恢復到配0.11，以19.3元股價來看也快7%，「我是知足了」。

有網友說過去都是季度調整，所以應該照舊0.18，這也讓不少網友點頭附和，「能維持0.18就很強了」、「景氣燈號已經亮紅燈，高點到了，能維持0.18就阿彌陀佛」、「股價低的時候配得少本來就是合理的，股價繼續往下跌，這次如果能夠配0.18就超佛心」、「如果是0.18，以目前股價19.3那年配息是11%」。

也有網友細算，今年上半年分別配0.13、0.13、0.2、0.2、0.2、0.18，總計上半年配1.04，平均每月配0.173，如果下半年每月配0.16這樣全年剛好配2元，即使買在20元附近的投資人，殖利率也有10%，是個皆大歡喜的配法。

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