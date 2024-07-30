【時報記者王逸芯台北報導】MCU(微控制器)設計廠盛群(6202)今(30)日舉辦法說會，終端市場回溫有限，展望第三季，總經理蔡榮宗表示，終端市場並未看好大波段的回溫，預計單季營收應該和第二季差不多，毛利率也會在40%左右，另外，他也直言，「單季要轉盈確實比較拚」!

總經理蔡榮宗今日談到，盛群第二季的營收已經比第一季成長很多，主要是因為代理商庫存去化，在終端市場需求來看，還是沒有非常火熱，從618檔期就可以嗅到端倪，目前整個終端市場的回溫都是呈現溫溫得成長。他也談到，其實盛群第二季單就產品毛利有提升，只是舊有的產品成本比較高。盛群第二季毛利率為41.2%，季減少3.54個百分點、年減少13.1個百分點。

蔡榮宗表示，展望第三季，預計營收和第二季相差不大，主要還是集中在代理商的去化，毛利率也可望維持在40%左右，他也坦言，「單季要轉盈確實比較拚」。

蔡榮宗表示，第一季確定是盛群營運谷底，假設第三季和第二季差不多，而第四季現在沒有非常明朗，可以確定下半年一定會比上半年好。另外，盛群會持續針對重要的客戶提供價格優勢，以利爭取訂單。

另外，盛群也看好小家電領域電磁爐產品的發展，今年出貨年成長上看40%，而且這些採用盛群MCU電磁爐的業者中有三分之一會同步採用盛群觸控MCU，這些客戶主要集中在大陸，但這些大陸電磁爐生產業者會在外銷到其他國家，未來持續看好電磁爐產品在小家電產品線的貢獻。