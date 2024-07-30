【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰世華銀行分析下半年債市走向，高利環境下美國住房、醫藥和利息等必要性支出已攀升至高位，美國家計負擔勢必進一步加重，恐導致消費需求放緩，並有對美國經濟增長造成拖累之虞。因此，美國聯準會（Fed）啟動降息只是時間問題，長線而言，美債殖利率將形成上方壓力。而近期美國大選紛擾不斷，川普在原油、稅率、關稅，以及移民政策的主張，為通膨下滑帶來進一步的挑戰，政治不確定性導致美債殖利率陡升，反而是投資人逢高鎖利、最後的極佳布債機會。
2023年底美國聯準會（Fed）停止升息訊號明確，海外債券銷量便出現顯著拉抬，國泰金旗下國泰世華銀行今年初調降債券申購門檻，多檔債券僅需1,000美元即可買入，新戶更可享限時0手續費優惠，吸引年輕客群積極布債鎖利。國泰世華銀行統計，今年上半年申購債券的客戶中，30歲以下的學生客群人均申購金額逾168萬元，在高利環境中，「存債」漸受年輕投資人青睞。為助投資人把握高利環境建置債券部位，國泰世華宣布1,000美元購債、新戶享限時0手續費限時優惠，優惠時間將加碼延長至今年9月底。
國泰世華銀行內部統計，今年上半年海外債券總銷量、申購筆數皆較去年同期成長約30％，且上半年申購債券人數中近半數為首次購債的客戶，為債券市場注入新活水。其中，60歲以上熟齡族群人均申購金額超過220萬元，居所有年齡層之冠。不過值得留意的是，30歲以下、且近兩年來為學生身分的客戶，人均申購金額約168萬元，在各年齡層中高居第二位，推估應有不少家長為子女「存債」，善用時間複利以實現長期財務目標。居第三位的則是60歲以下至40歲間的中壯年且育有子女者，人均申購金額約160萬元。
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