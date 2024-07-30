【時報記者郭鴻慧台北報導】亞股今早由空頭掌局，台股也在台積電ADR昨夜轉跌1.19%下，盤初期現貨一度雙殺失守兩萬兩千關，集中市場指數最低探至21833.85點、重摔330點；所幸，航海王逆風行駛，加上京城(2524)、永信建(5508)等營建股攜手創高，以及奇鋐(3017)、緯創(3231)、晟銘電(3013)等AI概念股紛紛彈升，牽制空頭持續坐大，近午台積電(2330)見買盤拉升，鴻海(2317)、聯發科(2454)、廣達(2382)更接力翻紅，此外，妖股錸德(2349)噴逾15萬張大量觸及漲停，合力推升大盤連過3關，翻紅收復22200城池，終場集中市場報22223.57點，漲59.08點，總成交值3849.5億元；櫃買市場報263.36點，漲3.25點，總成交值1043.2億元。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股今日跌破季線後出現反彈，可惜量能不夠，氣勢不夠強，可以看出市場跌深惜售的心態。目前美股表現疲軟，預期台股仍將持續震盪整理，弱勢的個股不妨優先淘汰。若是台股能站上五日均線，KD值又轉，可以觀察是否開始正式反彈。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股跌破月季線，然仍守穩21500點且在季線附近整理，反映多頭仍極力反撲，預料在指數快速回檔10%之後有望見到反彈走勢，短線可觀察大盤能否重回月線之上。

從經濟基本面來看，台股仍有多頭的本錢，廖炳焜表示，台灣經濟研究院上修全年GDP至3.85%，並表示受惠於企業擴廠意願增強，使民間投資優於預期，經濟成長模式仍維持「內外皆溫」；在內需方面，上半年零售、餐飲和觀光表現仍強，而在出口方面，受惠於全球AI熱潮發酵，6月外銷訂單年增幅3.1%，為連續第4個月正成長，再加上商品和服務通膨壓力持續放緩，皆有助於強化整體經濟動能。

廖炳焜表示，本周美股不少重量級科技業將公布財報，將影響台股科技股投資信心並牽動供應鏈股價表現，儘管近期在資金輪動下，科技股賣壓出籠使得股價滑落，衝擊近期台股表現，然而在企業獲利能見度不斷提升與產業基本面強勁的背景下，股市拉回整理不僅為有利延長多頭態勢，並為投資人提供中長期的切入機會。