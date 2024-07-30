【時報-台北電】小鵬匯天與廣州飛機維修工程公司GAMECO達成策略合作，將充分結合小鵬匯天在飛行汽車領域的技術優勢及GAMECO在大型民航客機維修及工程方面的豐富經驗，在飛行器維修、零件製造、工程服務及支援、人員訓練等方面開展合作，共同打造飛行汽車售後維修體系，提供消費者更可靠、便利的售後保障。

目前低空飛行尚有許多標準要完善，且航空器維修必需專業且嚴謹，看好GAMECO擁有包括空中巴士、波音和中商飛旗下各機型的全面維修能力，將幫助小鵬匯天以民航飛機安全管理標準建立飛行汽車整機級和部件級的售後維修服務體系。小鵬匯天也將為GAMECO提供相應的數據資料及協調支持，協助其開拓低空經濟領域業務，實現合作共贏。

今年3月小鵬匯天首款為個人用戶開發的飛行汽車「陸地航母」的飛行體型號合格證（TC）申請正式獲得中國民用航空中南地區管理局受理，雙方看好這次合作，優先共同開發持續適航文件，為產品運作再築一道安全防線。（編輯：張嘉倚）