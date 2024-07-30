台股近期波動幅度加劇，外資逢高減碼、投信逢低加碼，上演土洋對決行情，截自上周五（26日），投信持續站在買方，已連第8周回補台股，內資堪稱穩盤主力。

跟著主力、投信買到波段強勢股，有機會立於不敗。資深證券分析師陳唯泰表示，要在下跌的過程中做進場承接的策略，挑選的標的勢必要很謹慎，否則搶短不成，反而加重了自己套牢的壓力。

陳唯泰認為，挑選未來一段時間即將除息的個股，由於該類個股有殖利率保護，若是再加上法人加持，股價就算不幸沒有大漲，但也不至於跌得太慘。

以殖利率大於3％、近5日投信買超大於500張、市值大於100億、未來一個月投信布局的10檔除權息個股為條件，篩選出來具有殖利率保護，又有法人加持的個股，計有10檔入列。

包括達麗（6177）、樺漢（6414）、統一（1216）、億光（2393）、統一超（2912）、力成（6239）、大成鋼（2027）、友達（2409）、兆豐金（2886）、長虹（5534）等。其中投信買盤特別偏好統一、力成、大成鋼、兆豐金等4檔。

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