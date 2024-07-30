四年一度的奧運在巴黎開戰，但官方授權的轉播權利金並不便宜，台灣本次由愛爾達電視取得總代理，聯手中華電信、公視、華視等平台轉播，然而不斷有人在社群求取「免費連結」，導致一些網友怒斥「4年一次199訂閱費花不起？」
本屆巴黎奧運由MOD愛爾達電視取得台灣轉播總代理，中華電信（Hami Video）、公視、華視也提供轉播服務。其中Hami Video推出新用戶299元收視60天的特惠方案，舊訂戶更只要199元；愛爾達電視最短訂閱期間為一季，價格499元，平均每個月166元。
然而自從開賽以來，各大社群就有許多人在求取「免費轉播連結」，更有人嗆聲不滿要花錢觀賽，「為了看幾場比賽就要花錢，這樣合理嗎？」，質疑愛爾達只為利益撈錢等言論，引爆一票網友怒批。
網友紛紛回嗆「當人家轉播權利金付假的嗎？賽評、主播、投入人力都做功德？」、「4年花一次199對你來說很難？」、「講什麼愛國凝聚力，不想花錢就直說」；也有人直言「大家應該要檢討的是，政府為什麼不願意花錢買轉播，而不是檢討愛爾達這種私人企業，買轉播權跟觀眾收費」。
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