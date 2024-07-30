台股失守季線，30日指數跌破22,000點，最低跌至21,833點，跌331點，散戶融資再度面臨斷頭壓力，隨著籌碼清洗，指數開始展開反彈，盤中一度翻紅，從低點至高點拉了346點。法人認為，隨著散戶融資持續減肥，外資台指期淨空單水位降低，靜待行情築底。

台股集中市場29日融資餘額為3254.75億元，日減63.74億元，7月18日來融資減少150.2億元，若加上櫃買市場7月18日來融資減少60.37億元，兩個市場融資合計減少了210.57億元。

7月美國FOMC 利率決策會議結果將於台北時間周四凌晨兩點公布，市場普遍預期本次會議將按兵不動。鑒於經濟褐皮書與多項通膨指標同步顯示降溫、勞動市場供需持續改善，都使本周 FOMC 會議可望釋出 9 月降息訊號。關注鮑威爾的措辭是否會為 9 月降息鋪路，8 月下旬還有全球央行年會可以做為溝通的管道，都需要密切關注。

美國總統大選的不確定性，拖累台股回檔，政治議題影響往往是短暫的，中長線仍會回歸基本面。

台股本波段修正過程中，成交量目前已經連續三個交易日低於5,000億元，顯示市場惜售的心態濃厚，加上籌碼面仍凌亂，上檔解套賣壓仍大，短線上要連續大漲不易，建議檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重，靜待外資台指期空單口數顯著減少。

選股方向，法人建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、ABF、營建資產、戶外運動概念股、航空觀光、金融保險等。