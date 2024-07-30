中華開發金控發布2023年永續報告書，以「擘劃永續治理」、「智慧永續金融」、「菁英永續人才」、「低碳永續環境」及「共創永續社會」五大永續策略為主軸，構建永續願景，揭露重大主題管理機制及各項永續作為，並與利害關係人溝通長期耕耘ESG的成果。
氣候變遷已成為全球關注議題，開發金控推動綠色營運，長期支持綠能政策，去年完成第二階段綠電採購，整合旗下子公司共同規劃、採購及轉供，總部大樓累積綠電導入將超過80％，集團綠電用量占總用電量比例成長一倍，2023年全年度共減少 2,499.3公噸碳排放，並參與台灣碳權交易所首批碳權交易，購入3000噸碳權。未來將持續推動各項去碳化措施及再生能源採購專案，實現集團淨零目標。
開發金控旗下子公司持續以創新商品與服務，為環境、社會與人群帶來正面效益。凱基人壽以保單生命週期為範疇，導入保險服務碳足跡盤查，計算各項服務流程的碳排放量，作為日後自身營運減碳的基準線，獲得環境部核發碳標籤證書，以及英國標準協會BSI核發ISO 14067查證聲明書；凱基銀行率國內銀行之先推出綠色存款專案，將專案資金運用於再生能源及能源科技發展、污染防治與控制等綠色融資需求，並進一步攜手宗教團體、大專院校、非營利組織參與，透過綠色存款支持企業永續計畫，以創新思維實踐SDGs目標。
凱基證券2023年主辦的股權籌資案件中，環保綠能籌資金額達360億元，佔2023年度主辦籌資金額的74％，2023年辦理21檔永續發展債券，承銷金額共211億元，年成長率達155％；凱基投信持續發行永續系列基金，共有 1 檔 ESG 債券 ETF 及 2 檔主動型永續債券基金通過主管機關 ESG 審查，2023 年處於投信同業 ESG 基金發行數量領先群；中華開發資本2023年與鴻海科技集團簽署合作備忘錄，成立開鴻能源股份有限公司，打造台灣首創跨界的綠能投資平台，引領資金投入綠能與綠電產業，協助產業淨零轉型。
開發金控深耕地方創生行動，自2021年啟動「共融力計畫」以來，支持全台共16家地方創生團隊，2023年共舉辦29場公益志工假期，協助返鄉青年及當地弱勢孩童與長輩；中華開發資本以公私協力的方式，支持國發會「獎勵青年投入地方創生行動」，挹注資源予其中10家優秀團隊。總計2023年集團志工時數達到102,238小時，年增率達32％，展現企業全體員工對於弱勢關懷和地方創生的積極投入。
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