【時報記者郭鴻慧台北報導】永信建(5508)、京城(2524)今(30)日股價雙創歷史新高鎖上漲停後，南部建商多頭人氣強強滾，福裕(4513)也飆鎖漲停板59.8元，太普高(3284)、華友聯(1436)、隆大(5519)等股價收盤漲幅落在1.8~7%不等。
高雄房市一路走熱，到目前追價意願還是很強，南部建商上半年都繳出不錯的成績單，今年全年度的業績表現受到各界的期待。永信建今年上半年EPS衝到9.68元，全年度EPS可望朝2個股本扣關，今日收在漲停板308元，刷新歷史天價。永信建上半年入帳個案包括楠梓區原旭、楠梓區晴遠、和前鎮區禾豐等，今年上半年稅後純益達21.04億元，相較去年同期的8.61億元成長1.44倍，每股純益9.68元。
京城今收在漲停板102.5元，創歷史新天價。京城京城近日總計售出土地927.46坪，包括首次售地業外收益的稅前利益7.71億元，貢獻每股稅前盈餘2.09元，第二次售地業外收益的稅前利益3.27億元，貢獻每股稅前盈餘0.89元，合計貢獻每股稅前盈餘2.98元，預計將會在今年第4季入帳。另外，總銷約70億元的大樓建案「世界心」，也即將在第4季完工交屋，法人預期，今年全年度營收、獲利都將創高！
華友聯半年報尚未出爐，不過，由於第2季進入完工入帳高峰期，業績表現值得期待，法人預期，今年營收、獲利皆可望改寫歷史新高，EPS可望由一個股本起跳。
太普高在2020年時由高雄建商泰嘉開發入主，目前經過2年監管期後，開始布局營建的腳步，上半年代銷業務大躍進，獲利可望跟著成長，而下半年將有總銷5億元的「水見晴」案完挹注業績，加上轉投資的和逸建設也有個案完工挹注轉投資收益，法人預期今年營收、獲利表現樂觀以待。
隆大首季有處分土地利益入帳，第2季又有新案加入貢獻，上半年營運也受到法人的期待。下半年將有總銷34億元左右的橋頭區「鳳凰Villa」透天案完工，僅32戶，有機會年底前挹注業績。依目前高雄房市熱絡的情形看來，今年營運表現可望優於去年。
清景麟在2022年的10月入主福裕，監管兩年的時間還沒到，目前暫時不改掛營建股，目前在手土地庫存換算推案總銷可以達1200億元，今、明兩年各自推案量都將達500億元。雖然清景麟有業績會入到福裕，但是還沒有入帳。
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