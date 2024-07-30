【時報記者王逸芯台北報導】MCU(微控制器)設計廠盛群(6202)今(30)日舉辦法說會，受到消費性電子不振衝擊，營收持續低迷，盛群(6202)第二季每股虧損0.15元，這已經是盛群連續第三個季度吞下虧損。

盛群第二季合併營收為6.82億元，季增加53.9%、年減少5%；歸屬母公司稅後淨損3416.1萬元，季增加24.6%、年減少161%；每股稅後淨損0.15元。單季毛利率為41.2%，季減少3.54個百分點、年減少13.1個百分點。

盛群上半年度合併營收為11.26億元，年減少24%；歸屬母公司稅後淨損7945.2萬元，年減少186%；每股稅後淨損0.35元。盛群庫存持續去化，截至第二季為止，平均銷貨天數為396天，天數偏高主要是因為營收仍偏低所致。

以盛群上半年度營收比重分配來看，整體微控制器IC營收佔74%，微控制器IC於上半年度出貨數量達1.5億顆，較去年同期減少6%。

盛群董事會通過除息基準日為8月20日，普通股每股配發現金(股利）0.45元，除息交易日則為8月14日，自8月16日至8月20日止停止 股票過戶登記，上述現金股利發放日期為9月5日。

《個股重大訊息》個股動態：瑞昱、精測、智原
《期貨》上檔解套賣壓 短線難大漲
《盤前掃瞄-基本面》瑞昱Q3旺季動能延續；國巨H1賺百億
台積電ESMC德國廠 8月20日動土
#盛群 #微控制器 #第二季 #MCU #合併營收
透過Google新聞追蹤旺得富