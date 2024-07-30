【時報-台北電】因全球成長勢頭放緩，投資者正在著眼於全球增長放緩的大局，遠離風險資產及投資債券，交易所數據顯示，基金經理人的 COMEX 銅淨多頭部位從5月21日的75,342份合約降至7月23日的19,515份合約，預計金屬價格需要跌至2024年新低，才會出現有意義的支撐，LME銅價2024 年低點為2月觸及的每公噸8,127美元，比目前價格水準低9.5%，受到避險情緒拖累，打擊有色基本金屬價格周二普遍大幅下跌，其中鋁和鋅觸及三個月低點，如果周三公佈的中國工廠數據顯示環比下降，拋售則可能還會加速。
周二(7/30)截至台北時間13:25，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.45%，報每公噸8,985美元，盤中最低一度跌至每公噸8,953美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)
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