大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良30日表示，當前外部環境不確定性上升，部分國家推行單邊主義保護主義對全球產供鏈造成的干擾逐步顯現，下半年外貿保持增長面臨不少挑戰。
他指出，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，地緣政治風險較高，部分國家推行單邊主義、保護主義，對全球產供鏈造成的干擾逐步顯現，而紅海危機等導致的航運堵塞、運費上漲，進一步增加企業成本壓力。
呂大良形容，前行路上有風有雨是常態，不過，有國內超大規模市場和產業體系配套完整優勢支撐，亦有各項穩外貿政策措施保駕護航，以及二十屆三中全會對深化外貿體制改革作戰略部署，將為外貿發展注入強大動力。
海關將持續落實好各項穩外貿政策措施，推動拓展中間品貿易，協助先進技術設備、關鍵零部件擴大進口，支持跨境電商等新業態發展，並著力鞏固外貿向好態勢。同時，也將密切追蹤形勢變化，加強數據監測分析，做好新一輪通關政策儲備和供給，協助企業減負降本，全力服務外貿質升量穩。
此外，海關總署副署長趙增連表示，早前有些論調炒作中國的新能源產業所謂產能過剩，他認為是偽命題，有違市場經濟發展規律。他指出，根據國際能源署測算，至2030年，全球電動汽車銷量將達到4,500萬輛左右，相當於去年全球銷量的3倍、中國產量的5倍。
他認為，中國的新能源產品不單不過剩，反而豐富全球的綠色供應，為全球應對氣候變化貢獻了中國力量。
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