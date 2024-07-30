台灣機械工業公會積極推動智慧製造、智慧機械，協助會員廠商數位轉型，已有漢翔、全球傳動、精浚科技及凱柏精機等四家廠商向數發部數產署申請「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，補助金額從1千多萬至2千多萬元不等，希望藉此發揮以大帶小擴大產業綜效。

機械公會指出，機械公會今年2月發表「臺灣機械產業發展白皮書」提到，數位轉型是機械業廠商必須面對的課題，5G甚至6G發展，將推動進程加快。機械公會藉由此次協助會員廠商，申請數發部數產署「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，扣合機械公會發展藍圖，以先大後小、發揮以大帶小擴大產業綜效，由單一企業切入，再擴散到供應鏈與產業聚落，並從高值化產業優先示範，創造5G專頻專網應用價值，以具智慧化、自動化之場域優先導入，應用5G專頻專網智慧製造加乘效果，往產業AI化的目標邁進。

機械公會指出，機械公會陸續安排有意投入數位轉型的機械業者參訪全球傳動、精浚科技等廠商，透過實際成功案例，深入瞭解數位轉型，對產業提升所帶來的效益。