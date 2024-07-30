國際油價29日重挫近2％，布蘭特原油價格跌破每桶80美元，30日在亞洲早盤續跌，顯示投資人對中國大陸石油需求前景抱持疑慮，看淡中東衝突加劇的風險。

台灣時間30日上午11時左右，布蘭特原油期價下挫0.35美元或0.44％，報每桶79.43美元，西德州中級原油期價下挫0.37美元或0.49％，報每桶75.44美元。

近期中國大陸經濟數據令人失望，已對市場造成影響。路透調查顯示，中國7月製造業活動可能呈現連續第三個月萎縮。此外，花旗29日亦調降中國經濟成長預估。

以色列占領區戈蘭高地遭到火箭攻擊，造成多人死亡，一度引發中東情勢緊張，但以國隨後暗示對此次火箭攻擊的反擊行動將會避免造成中東走向全面戰爭，使得油市未受到太大衝擊。

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