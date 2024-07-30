期街口道瓊銅（00763U）ETF股價持續探底，盤中最低來到24.97元跌近2％，寫下今年4月初來新低，月線連二根長黑棒。街口投信分析，中國大陸電力需求大幅增長，智利、尚比亞銅礦產量下降，預期對銅價短線有撐。

街口投信指出，依大陸電力企業聯合會的數據顯示，在科技和電動車的推動下，2024年上半年大陸數據服務業以及充電和電池服務的用電量激增；另大陸今年上半年，資料中心、大數據和雲端運算的電力消耗與2023年同期相比成長33％。

國際能源總署（IEA）在電力年中更新報告中表示，到2022年底，中國人均用電量已超過歐盟，並將進一步上升。而2023年，在服務業和工業部門的推動下，大陸的電力需求將成長6.4％。

隨著中國電力需求的不斷增長，燃煤發電以及所有其他能源的產量持續成長。但水力發電和太陽能發電量的成長速度遠遠超過了煤炭發電量的成長。

街口投信分析，全球最大的銅生產商智利國有銅業公司Codelco上周五公布，2024年上半年該公司銅產量僅58萬噸，較去年同期下降8.4％。

另美國參議院能源委員會上周一提出了一項期待已久的立法，以加快輸電、採礦和液化天然氣出口項目的批准速度。該法案將加強建設電網輸電能力並有助於保持低電價，以及實現美國電力產業在2035年脫碳的目標。

此外，由於尚比亞數十年來最嚴重的乾旱問題，削弱了該國水力發電的能力，因此，尚比亞政府對礦業公司的電力供應將縮減到正常需求的40％。銅產量佔該國一半以上的第一量子礦業公司表示，尚比亞國家電力公司已要求營運商從本月起增加限電或自行購買應急電力。