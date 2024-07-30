中華郵政將迎接新氣象！交通部長李孟諺30日透露，中華郵政最近會有新的人事異動，前任交通部長王國材將接任中華郵政公司新任董事長，目前仍待行政院核定公文，最快8月上任。
李孟諺指出，去年因為美國暴力升息，造成中華郵政海外避險有200多億元支出，但中華郵政同時也繳庫80多億元，導致10多億元虧損，但跟中華郵政員工同仁努力無關，本業還是賺錢的；而在當時吃緊狀況，現任中華郵政董事長吳宏謀帶領中華郵政仍有好的成績，能夠順利完成盈餘80多億元繳庫任務
對新任中華郵政董事長人選，李孟諺透露，「歡迎老朋友回來」，預計將由前任董事長王國材回到中華郵政，帶領中華郵政有更好佳績，儲匯、快遞等業務要借重王董事長的經驗。
李孟諺表示，王國材最快8月接任中華郵政董事長，目前行政院已經確定，但尚未收到公文，一切仍以行政院核定公文為主。
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