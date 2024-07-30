台北市政府地政局今（30）日公布最新的4月實價登錄資訊統計指出，房價又見上揚，全市住宅價格指數126.60，較3月上升1.64％；至於交易件數，則比3月量縮16.76％，交易總額則月減近15％，至252.45億元。

地政局今天最新資訊指出，台北市4月實價資訊顯示，全市住宅價格指數比3月上升1.64％，達126.60；實價登錄交易件數939件，較3月減幅16.76％；交易總額252.45億元，較3月減幅14.68％。

其中在住宅價格方面，今年4月全市住宅價格指數126.60，較前一年同期115.05上升10.04％。

至於標準住宅總價，平均每戶為2,006萬元，標準住宅單價每坪63.87萬元。

就各類型住宅來觀察，以大樓住宅價格指數最高，達134.15，較3月131.72上升1.84％；公寓住宅價格指數最低，達117.81，較3月116.26上升1.33％；小宅住宅價格指數122.59，較3月120.13上升2.05％。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，都呈上漲格局。

至於在交易量及總額方面，4月實價登錄量價動態，全市交易量共939件，較3月1,128件減少189件，減幅16.76％，較前一年同期954件，減幅1.57％。

交易總額為252.45億元，較3月295.87億元減少43.42億元，減幅14.68％，較前一年同期241.32億元，增幅4.61％。

各行政區4月交易量，僅有萬華區較前月增加2.5％，其餘11區皆為減少，減幅最大為大同區，較3月減少46.38％。

各行政區交易總額依序由中山區37.41億元、大安區36.68億元及內湖區32.9 億元位居前3名；總額最少為大同區，僅8.63億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.33倍。交易總額增幅最大為南港區，較3月增加31.27％，減幅最大為大同區，較3月減少44.11％。