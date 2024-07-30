台北市政府地政局今（30）日公布最新的4月實價登錄資訊統計指出，房價又見上揚，全市住宅價格指數126.60，較3月上升1.64％；至於交易件數，則比3月量縮16.76％，交易總額則月減近15％，至252.45億元。
地政局今天最新資訊指出，台北市4月實價資訊顯示，全市住宅價格指數比3月上升1.64％，達126.60；實價登錄交易件數939件，較3月減幅16.76％；交易總額252.45億元，較3月減幅14.68％。
其中在住宅價格方面，今年4月全市住宅價格指數126.60，較前一年同期115.05上升10.04％。
至於標準住宅總價，平均每戶為2,006萬元，標準住宅單價每坪63.87萬元。
就各類型住宅來觀察，以大樓住宅價格指數最高，達134.15，較3月131.72上升1.84％；公寓住宅價格指數最低，達117.81，較3月116.26上升1.33％；小宅住宅價格指數122.59，較3月120.13上升2.05％。
觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，都呈上漲格局。
至於在交易量及總額方面，4月實價登錄量價動態，全市交易量共939件，較3月1,128件減少189件，減幅16.76％，較前一年同期954件，減幅1.57％。
交易總額為252.45億元，較3月295.87億元減少43.42億元，減幅14.68％，較前一年同期241.32億元，增幅4.61％。
各行政區4月交易量，僅有萬華區較前月增加2.5％，其餘11區皆為減少，減幅最大為大同區，較3月減少46.38％。
各行政區交易總額依序由中山區37.41億元、大安區36.68億元及內湖區32.9 億元位居前3名；總額最少為大同區，僅8.63億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.33倍。交易總額增幅最大為南港區，較3月增加31.27％，減幅最大為大同區，較3月減少44.11％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：