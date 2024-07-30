新加坡國營投資機構淡馬錫（Temasek）擬於未來五年在美國市場投資300億美元，投資領域包括保健、金融服務與科技業。

淡馬錫北美事業主管簡藹珊（Jane Atherton）表示，美國資本市場的深度與廣度皆相當可觀，從人工智慧（AI）角度來看，這裡是許多技術的起源。

美國經濟在第二季成長比預期更快，持續表現優於全球其他主要經濟體。儘管近期美國股市波動，但受到AI題材的帶動，標普500指數今年以來勁揚14.5％。

淡馬錫在美洲的投資約630億美元，大約占整體投資組合的22％，中國大約占投資組合的19％。在上個財年，淡馬錫對美洲的投資超越中國，寫下十年來首見。

簡藹珊指出，淡馬錫在美國對於AI相關領域尤其有興趣，例如數據中心、半導體與電池儲存。

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