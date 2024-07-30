因應國際減塑、減碳趨勢並跟上ESG浪潮，瑞士精品咖啡品牌Nespresso 在台落實咖啡膠囊回收行動近十年，以高達60％回收率創造產品循環價值，今年夏天更是希望趁著暑假旅遊季之時，從「永續旅遊」議題著手，攜手深耕永續的旅雲品國際集團，帶領大眾從房內的一杯濃醇、蘊含循環再生理念的咖啡，感受對在地的正向影響力。
Nespresso台灣事業部總監張君妮Christine表示，Nespresso的目標是從企業自身出發，號召商業夥伴一起帶給客人們極致生活品味，同時實踐永續價值，從餐廳、旅宿等場域影響更廣大的消費者，從產業鏈落實影響力。除提供消費者在家裡輕鬆享受精品咖啡的選擇，Nespresso同時也供應了全台多家飯店、餐飲業者商用咖啡機型與膠囊，這使得Nespresso在實踐企業永續行動時，擁有更好的利基點。除了長期推廣會員回收計畫，也透過商業用戶的點對點回收服務，增加回收方便性並維持高回收率，攜手遍布全台的餐旅業者，以廣大網絡推廣環保意識。
雲品國際用行動實踐ESG理念，旗下的雲品溫泉酒店及君品酒店大幅領先業界，於2019年起陸續推行「減少提供一次性備品」相關措施，也成為國內首間引進義大利進口Blupura氣泡水機取代瓶裝水的旅宿業者，並長期提供Nespresso咖啡機及咖啡膠囊及長期配合膠囊回收計畫。兩間酒店更自2022年起實行「負碳排住房計畫」，推行不到一年內便有高達1962組旅客響應。與此同時，雲品國際也不斷積極爭取各項永續認證，其中雲品溫泉酒店成為全台第一間獲得「全球永續旅遊認證」（CU-GSTC）的五星酒店，隨後君品酒店也獲頒環保署「環保旅館」標章、經濟部節能標竿獎項。
「我們想做的改變，不只是在一根牙刷和一把梳子，而是改變人們旅行、甚至是生活中的環境意識。」雲品國際董事長盛治仁表示，台灣人愛旅遊，如果能夠在享受頂級假期中賦予這段體驗更深的一層環境意義，才是作為指標性五星旅宿品牌可以帶給社會的影響力。
張君妮表示，除在旅程中提供給消費者一杯好的咖啡，Nespresso更期待可以帶給每位旅人一段與環境共好的回憶。以今年暑期Nespresso與雲品溫泉酒店所合作的「永續旅宿計畫—鐵板燒饗食樂假期專案」來說，除了可以在鐵板燒餐廳「彩雲軒」享用以Nespresso回收咖啡渣孕育的有機蔬菜入菜的創意料理，更直接展出使用回收膠囊打造的環保再生鋁製自行車「RE：CYCLE」，在兩天一夜的飲、食、宿感受永續的沉浸式體驗，重新定義頂級旅宿的樣貌。
Nespresso在台推行膠囊回收計畫近10年，除了一般消費者，飯店、餐廳等業者也可透過一通電話預約專人點對點回收服務，「要回收膠囊，比賣出膠囊來得困難！」多年來不斷優化回收流程、提高回收方便性，讓Nespresso台灣回收率在今年突破60％，包含旅客在雲品、君品享用完的精品咖啡，都能透過膠囊循環再生延續產品的第二生命。
Nespresso鋁製咖啡膠囊除了以80％以上再生鋁打造，進到專屬回收系統、分割處理後，再利用率極高的鋁材得以熔製為實用的筆記本、筆、刀具等生活用品，並透過設計美學加乘再生鋁製品，其中完美鋁程精品置物盒更獲2023年金點設計獎的「年度最佳設計獎」。而在回收咖啡渣的應用上，Nespresso自2019年起攜手台大園藝系發展「咖啡渣全物利用研究」，成功發現咖啡渣用於增加蔬果產量、降低病蟲害潛力等有機農業價值。
盛治仁表示，雲品溫泉酒店長期將環境理念納入遊客的旅宿體驗之中，本次於永續旅宿計畫的合作期間也特別首度展出Nespresso環保再生鋁製自行車、並使用Nespresso回收咖啡渣所種植的有機地瓜葉及空心菜研發雙薯鮮魚、A5和牛捲兩道具循環意義的精緻餐點，讓消費者親身感受從品飲房內的一杯咖啡，再到膠囊回收後背後的一段永續故事，感受飯店把握「每件對土地更好的小事」的堅持。
今年夏天，Nespresso與雲品國際一同邀請每個在乎環境、希望在假期中重新思考如何對環境更好的民眾，在兩天一夜裡沉浸於永續的美好。即日起至8／31，Nespresso攜手雲品國際旗下之雲品溫泉酒店推出「鐵板燒饗食樂假期」一泊二食期間限定住房專案14,552元起，參與住房專案有機會獲得限量Nespresso咖啡渣循環杯墊、咖啡大師製冰盒一組，回饋用行動落實永續的遊客。
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