受惠美中貿易衝突下戰略地位改變、日圓貶值帶動產業復甦，以及政府政策面作多帶動，日本現在正處於「天時、地利、人和」皆齊備的黃金時刻。搶搭投資日本列車，中國信託投信推出最應景的三檔日股ETF：中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955），以及中信日經高股息ETF（00956），囊括日本內需、外銷等多元產業，今日同步展開募集，為投資人全面掌握日本投資題材。
中信投信表示，過往日本市場並非海外投資人首選，主因其經濟長期通縮，且日本央行長期維持負利率政策，日本企業也未將股東權益擺在重要位置。然而這一切已經有所改變。中美貿易衝突至今未歇，美國亟欲避免大陸取得半導體先進製程，而日本既有的半導體產業底蘊，以及親美的政治立場，就型塑出日本半導體產業復興的契機。
目前，日本半導體設備全球市占達三分之一、半導體材料市佔更達全球4成，在半導體先進製程中有關鍵地位，中信日本半導體ETF成分股中囊括日本半導體龍頭企業，有望在這波AI浪潮中加速成長。
中信投信指出，新冠肺炎疫情後的海外旅遊重啟，加上日圓長期弱勢，也讓日本成為全球報復性旅遊的最大受惠者，解封後日本湧進大量觀光客為日本賺進大把外匯收入，同步提振了萎靡以久的內需市場，尤其日本近年企業啟動大規模加薪，也逐步帶領日本走出通縮，日本央行已中止負利率政策，且更考慮升息選項，凸顯日本貨幣政策正常化，對經濟成長形成良性循環。
近年，掌握日本經濟命脈的日本五大商社，也積極整併上下游供應鏈，創造經營綜效，且日圓兌美元相對低檔，也有助於以外貿為主的商社提升獲利表現。
中信日本商社ETF是國內首檔純日本商社的ETF，經理人游忠憲表示，商社的多角化經營，深入一般人的食衣住行，包含足以抵禦景氣循環的民生消費、金融，也有具備基礎建設利多的鋼鐵、原物料產業，是投資人「錢」進日本的穩健投資首選。
（日本商社定義：貿易與經銷相關公司，其營收來源以貿易、批發、經銷等營運業務為主。純商社定義：成分股均在RBICS Focus Level 6分類中被納入批發與經銷相關行業。因前五大個股占比超逾60％以上，易有集中度過高的風險。）
不僅如此，日本政府政策面積極作多，除要求企業減少交叉持股、重視股東權益外，對一般投資人也祭出減稅利多，例如自2024年起永久取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股利稅及資本利得稅，希望引導日本散戶投資人將儲蓄投入股市與基金。對於股利配發率較高的企業如金融、傳產等，有機會獲得一般投資人青睞，以及資金挹注。
中信日經高股息ETF成分股囊括日本電信、金融與傳產等高股息概念股，對台灣投資人而言，是一個「把雞蛋放在不同籃子裡」、分散風險的投資機會。
中信投信認為，在外在環境（中美衝突）、經濟結構改善（內需產業復甦、外銷動能增強），以及政策改變（重視股東權益，提高民眾投資意願）三大利多因素下，日本已走出「失落的30年」，未來發展前景可期。
中信投信三檔日本ETF：中信日本半導體ETF、中信日本商社ETF，以及中信日經高股息ETF，提供純度高的日本投資契機，且公開申購價每股10元，讓小資族也可以輕鬆跟上投資日本的列車，穩健累積資產。
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