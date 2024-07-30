輝達舉行2024年的電腦繪圖大會SIGGRAPH，邀請Meta執行長祖克柏擔任重磅嘉賓，首度於公眾前進行世紀對談，與輝達執行長黃仁勳暢聊AI；在對談中，雙方互讚在推進AI技術方面的貢獻，接近尾聲時，黃仁勳和祖克柏兩人更互換皮衣外套，不難看出雙方堅實的夥伴關係。

祖克柏提到，Meta正全力推進生成式AI技術的發展，並將其融入Instagram等核心產品中；他描繪一幅未來願景，整個Facebook(臉書)和Instagram可能會被統一到龐大的AI模型中，該模型將更好地理解用戶需求，提供個性化內容，甚至實時生成或組合內容。他強調，這種整合將極大提升用戶體驗和社交互動品質。

為實現該目標，Meta正在開發一系列創新工具。其中，AI Studio和Creator AI將允許內容創作者訓練自己的AI代理，以更好地與粉絲互動。祖克柏認為，這些工具可以幫助創作者克服時間限制，為粉絲提供更多互動機會。

在企業服務方面，Meta推出了「AI鑄造廠」概念，旨在幫助各類企業建立專屬的AI模型和知識庫；通過提供工具、專業知識和基於Llama的技術，Meta希望賦能企業，使其能夠將自身數據轉化為AI服務。值得一提的是，Meta開源Llama模型，大大推動整個AI行業的發展。

祖克柏表示，開源策略使得更多企業和開發者能夠參與AI技術的創新與應用。為支撐這些雄心勃勃的計劃，Meta在AI基礎設施上投入巨資。黃仁勳透露，Meta的H100資料中心已達60萬台規模，為大規模AI模型的訓練和運行提供強大算力支持，祖克柏更幽默的表示：「我們是好顧客」。