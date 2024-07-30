星宇航空今(30)日宣布台中出發航線再添一條，航向新興熱門度假勝地-富國島，10 月 27 日正式從台中機場啟航，每日一班往返，執飛航機為 A321neo。星宇航空同時也正式宣布，9月1日起台北-富國島航線將放大至 A330neo 機型執飛，替往來兩地的旅客提供更便利的服務。

富國島位於越南西南方，除了是越南最大離島之外，也是唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱，島上遍佈五星酒店及 Villa，平易近人的價格、 多樣性美景，讓旅客擁有最極致奢華享受!富國島有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等各式繽紛景點，使其成為親子旅遊的首選。

星宇航空與各大旅行社皆有合作推出富國島團體行程，五天四夜最低價新台幣35,900元起;除此之外，2024年7月30日至2024年10月31日止，購買星宇航空台中出發富國島團體旅遊，並以玉山星宇 航空聯名卡全額支付行程費用，每張聯名卡可享現折500元優惠，詳情請洽各大 旅行業者或至星宇航空官網了解更多。

還記得今年夏天，星宇航空聯手時尚雜誌 Vogue火熱推出的「換個地方戀愛 吧 Love in Phú Quốc」戀愛時境秀節目嗎？讓大家久等了!經過拍攝團隊的緊鑼密鼓剪輯，節目將於8月13日正式亮相首部曲，讓我們一同期待單身男女們 在富國島的世界級遊樂園、動物園、大型渡假村中玩樂，盡情享受陽光和海灘。