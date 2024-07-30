國際油價大跌，在台股交易的期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S＆P石油（00642U）兩檔原油ETF，今（30）日同步大跌，跌幅各近5％及2.5％；反應油跌，期元大S＆P原油反1（00673R）則大漲約2.8％。

街口投信表示，布蘭特原油價格上周下跌超過1％，而西德州（WTI）油價下跌超過3％，因中國需求下降以及加薩停火協議有望緩解中東緊張局勢和隨之而來的供應擔憂，油價收盤走低。油價短線跌幅過大，建議留意可能跌深反彈。

路透報導，中東加薩地區達成停火的可能性持續上升，投資人擔憂不再需要繞路航線的海上原油庫存，將逐漸使陸地庫存上升而使油價承壓。

另外，中國燃料油進口總量於2024年上半年下降11％，中國的需求情況正在惡化，有可能進入通貨緊縮週期，全球最大的能源進口國中國的需求下降，導致油價下跌。

美國第二季經濟成長率（GDP）數據優於預期且6月PCE數據下降至2.5％，則緩解了對於美國夏季自駕高峰期將結束的用油擔憂，並促使投資人對於軟著陸和降息的樂觀看法而限制了油價下跌。

貝克休斯（Baker Hughes）上周數據顯示，美國鑽井數量從477座攀升至482座（用油需求的早期指標之一），以及美國石油庫存穩定下降的數據也為石油市場帶來了一些正面訊號。

高盛上周發布報告，認為無論美國總統大選是誰當選，執政者想要大幅增加明年美國石油供應的工具都有限。高盛報告認為，在美國GDP呈趨勢成長、石油需求穩定以及OPEC＋成員國實現原油市場平衡的情況下，預估2025年布蘭特原油價格將在75～90美元之間波動。