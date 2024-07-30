新光金（2888）現增「甜甜價」打8折，以申購價8.3元，每個人能夠抽籤申購10張，成本是10張83,000元加上處理費20元及工本費50元，合計83,070元，新股申購第一天爆出15.7萬人搶籤，抽籤日期為8月2日。
新光金3月底公告，董事會決議將辦理現金增資，預計發行普通股16.7億股，每股8.3元，總金額達138.61億元，主要用於子公司業務發展，以及強化新光人壽資本結構。
新光金今（30）日股價最高來到10.75元，每張價差2.45元，等於一次若抽10張，可以賺24,500元；新光金目前股價淨值比僅0.65倍，短線漲勢主要受盤勢影響，沒有「賣老股認新股」的必要。
資深分析師認為，若以股淨比的角度來看，預估新光金今年每股淨值可提升到16元以上，以目前股價淨值比0.65倍來看，「上檔空間很大」。
新光金6月單月賺破100億元，獲利來到102億元，締造金控成立以來最高紀錄，累計上半年稅後純益一舉衝上204億元大關，上半年每股稅後盈餘（EPS）達1.31元。
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