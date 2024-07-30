【時報編譯張朝欽綜合外電報導】土耳其國會在周二通過一項法律，將圍捕街頭數百萬隻的流浪狗，並將它們安置在收容所。該計畫也引發動物愛好者的擔心，他們認為大規模的絕育是更好的解決方式。

根據總統艾爾段(Tayyip Erdogan)所屬的正義與發展黨(AK Party)提出的提案，各地的市政府當局必須讓流浪者遠離街道，移送到動物收容所，而任何表現出攻擊行為，或患有無法治癒疾病的狗，都會被處決。

根據之前的法令，市政當局必須對所有的街頭的浪狗進行結紮和免疫接種，並在治療後將它們安放在被發現的地方。

土耳期的流浪狗數量估計為400萬隻，各地城市在過去20年已經結紮了約250萬隻流浪狗，這些狗受到附近居民的照顧，並被當寵物來對待。

土耳其目前有322個動物收容所，可容納10萬5000隻狗。

新的法律要求各地市政當局每年撥出年度預算的0.3%，用於動物庇護服務和建造收容所。法律還規定，到2028年個市政府將建造新的收容所，並改善舊的收容所。

在過去幾周，有數千名民眾走上街頭，抗議該法律，人群並與警方發生衝突。