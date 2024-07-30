土耳其議會30日通過一項法律，旨在把數百萬隻流浪狗納入收容所。這項計劃引起動物愛好者的警惕，他們表示大規模絕育運動將會是更好的解決方案。
據路透報導，根據土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的執政黨正義與發展黨（AKP）提出的這項立法，市政當局須將流浪動物從街道帶到收容所。任何表現出攻擊性行為或患有無法治癒疾病的狗都將被「處決」。
據土耳其先前的立法，市政當局須對所有流浪狗進行絕育和疫苗接種，並在治療後將它們帶回當初被發現的地方。
該法案草案指出，土耳其的流浪狗數量估計為400萬隻，各城市在過去20年裡已絕育約250萬隻。這些狗狗經常受到附近居民的照顧，被當作寵物一般對待。土耳其目前有322個動物收容所，可容納10萬5千隻狗。
該法還要求所有市政府將至少0.3％的年度預算，用於動物復健服務和建造收容所。市政府將有時間在2028年之前，建造新的收容所並改善現有的收容所。
過去幾週，數千人走上街頭抗議這項法律，有時還會與警察發生扭打。
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