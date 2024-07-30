FUNWOO 德載國際不動產六月底推出「八十八萬前進曼哈頓」豪宅開箱行程，深度結合頂級豪宅賞屋巡禮和曼哈頓當地旅遊，廣受台灣高資產客戶爭相報名。一般人想前往紐約賞屋需經過繁瑣的驗資流程，但 FUNWOO 解決了這些問題並提供全方位服務，包含驗房和出租管理等問題都能協助，讓高資產客戶輕鬆前往。七月初第一批前往紐約的六組台灣客戶中，連百萬網紅 Joeman 也在其中，前進拍攝的豪宅價值 6500 萬美金（約台幣 21 億）5 房 5.5 衛，室內實際坪數近 200 坪的物件 ; 同棟頂樓戶 7 房 8 衛，室內 493 坪、露台近 40 坪，售價上看 1.95 億美金（約台幣 64 億）也有多組客戶透過 FUNWOO 德載國際不動產諮詢中。

FUNWOO 執行長曾意婷表示：「2024 年第一季，曼哈頓現金購房比率超過 63%，紐約置產顧客諮詢量大增，六月單週成交額突破四億台幣。」曾意婷分析，雖然這些豪宅售價極高，但仍有許多人爭相購買，原因在於紐約這些摩天大樓匯集了全球最富有的精英人士。」

面對中央公園，位於紐約頂級黃金地段，地理位置優越，相較於其他投資商品，這些豪宅更穩定保值，增值潛力大。紐約曼哈頓作為全球最具影響力的金融中心之一，其房地產市場一直是全球投資者的熱點。曼哈頓第 57 街被譽為「億萬富翁大道」，包括英國查爾斯國王、阿里巴巴集團創始人之一的蔡崇信、珍妮佛·羅佩茲、阿拉伯的億萬富豪 Fawaz Alhokair 、對沖基金大亨 Ken Griffin、知名歌手 Sting、金融大亨 Richard Leibovitch 和 Daniel Och 都住在這裡，此處擁有頂尖的生活品質、文化殿堂和精品購物街，更是財富和地位的象徵。

紐約「億萬富豪大道」的豪宅價格位居全球之首卻依然搶手，關鍵在於中央公園被譽為「巨大的綠肺」，是紐約人釋放壓力的世外桃源。公園橫跨 59 街到 110 街，第五大道至第八大道，內有數個人工湖、漫長的步行徑、兩個滑冰場、一個野生動物保護區、兒童遊樂場、多處草地供各種體育活動使用。長達 10 公里的環形道路深受慢跑者、騎行者和直排輪溜冰者喜愛。公園全綠植覆蓋，是真正且難得的都市叢林。

台灣網紅 Joeman 擅長開箱奢華豪宅鑑賞， 本次 Joeman 與 FUNWOO 德載國際不動產攜手合作，踏入頻道史上最貴的豪宅，體驗世界富豪的身份地位和中央公園第一排的無敵視野，將這些畫面帶回台灣，在頻道中分享曼哈頓「億萬富翁大道」的豪宅體驗。

FUNWOO 德載國際不動產臺灣和美國兩地專業房產顧問團隊一起服務一組客戶，達到零時差一條龍服務，包括產置全方位規劃、視訊看屋、 驗房和出租管理等用專業數據分析、傾聽，提供最專業房產服務的體驗，極高效率解決客戶海內外房地產問題 ，成就客戶的理想生活。本次更攜手 Joeman 為觀眾帶回全球最高豪宅開箱首波視頻。透過 Joeman 的影片，台灣民眾可以更了解曼哈頓豪宅賞屋行程以及當地生活體驗和房地產資訊，讓觀眾身臨其境地感受紐約頂級住宅的奢華與獨特魅力，也讓更多有意向的客戶觀看影片提前一飽眼福。

FUNWOO 德載國際不動產官方網頁將可以了解最新美國建案資訊。

Joeman 頻道將於 7/30（二）18:00 首播 Central Park Tower 開箱，8/9（五）18:00 播出 Rose Hill 開箱影片。