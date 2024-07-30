經濟部標準檢驗局今發布旅行箱檢驗結果，家樂福南投店販售的的一件陸製元大旅行箱品質不合格，落下箱體會破裂。另有萬國通路等3件旅行箱的中文標示與商品檢驗不符，整體不合格率4成。

標檢局是於今年2月於各大賣場、旅行箱專賣店等通路，隨機購買10件不同廠牌型號旅行箱商品，依國家標準進行「品質項目」及「中文標示」檢測。

檢驗結果，品質項目1件不符合，在家樂福南投店販售的陸製沅大的26吋旅行箱，落下試驗時箱體竟會破裂。其餘行李箱大廠萬國的eminent20吋、永冠的LONGKING25吋等兩商品，中文標示都不符合。分別為建議載重7 公斤，與技術文件不相符，製造商也錯標。另有一件NINO1881，未完成商品檢驗程序就販售。

標檢局已通知上述商品限期回收改善，否則處10萬元到100萬元台幣罰鍰，並廢止其商品驗證登錄。