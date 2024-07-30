中美經貿合作論壇當地時間29日在紐約舉行。中國貿促會會長任鴻斌表示，現時中美經濟高度互補，利益深度融合，雙方加強供應鏈合作有利於維護全球供應鏈穩定暢通，為兩國、地區乃至世界經濟增長注入更多動能。

任鴻斌表示，中共第20屆三中全會確定300多項重要改革任務，涵蓋推進中國式現代化的方方面面，特別是就對外開放作出專門部署，提出中國將穩步擴大制度型開放，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓中國大市場成為世界大機遇。

任鴻斌表示，中美建交45年來，作為兩國關係「壓艙石」的經貿合作日益深化。中國貿促會將繼續為中美工商界搭建更多友好交流的橋樑，也歡迎中美企業用好「鏈博會」平台，共同推動中美供應鏈合作，攜手打造穩定暢通的全球供應鏈。

國際諒解商務委員會總裁兼首席執行官提察恩斯基表示，三中全會提出300多項改革措施，其中中美在創新、能源轉型、人工智慧、晶片、貿易等方面有廣闊合作空間。希望與中國貿促會進一步加強合作，共同推動建設更加安全繁榮的世界。

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