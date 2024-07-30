比亞迪旗下方程豹宣布品牌一周年煥新戰略，豹5全新售價為人民幣（下同）23.98萬至30.28萬元，較去年11月正式上市時的官方指導價29.98萬至35.28萬元，下調了5萬元人民幣。比亞迪港股股價30日早盤一度跌3％，早段低見224.4港幣。
陸媒引述方程式豹汽車直營店銷售人員指出，豹5上半年銷量一般，因此比亞迪集團高層調研門市後對價格進行調整。
官方數據顯示，今年上半年豹5銷量1.8萬輛。上市7個月以來，累計銷售近2.4萬輛。值得注意的是，自4月以來，已連續3個月銷量未超過3,000輛。
根據規劃，方程豹目前將在今年第三季推出另一款中大型硬派SUV車型豹8，以鞏固電力驅動越野型產品。
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