臉書母公司Meta在29日表示，將會推出名為AI Studio的新工具，讓其用戶去創作、分享、和設計個人化的AI聊天機器人。
Meta指出，AI Studio的功能讓用戶創作客製化的AI風格，並讓Instagram創作者使用其AI風格，做為「創作者自己的延伸」，去處理基本的私訊問題和內容的回應等。
除此之外，用戶能把自己的AI風格分享到Meta旗下的各個社交平台。
AI Studio會採用Meta上周發表其最先進AI模型「Llama 3.1」。該模型能以多種語言操作，其性能指標可跟OpenAI等對手的付費模型競爭。
以推出AI聊天機器人ChatGPT而備受關注的OpenAI，正進一項名為「草莓」（Strawberry）的計劃，其保密程度連公司內部都屬於高度機密。OpenAI致力於讓其AI模型能提供更先進的推理能力。
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