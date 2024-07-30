外資在台股賣股並匯出資金，新台幣匯率持續貶值，台股今（30）日不敵賣壓，加權指數直直落，盤中約10點半前後，觸及21,833點大跌331點，不但跌破22,000點，更摜破上周五盤中低點21,889點。至10點40分過後，仍維持大跌300點以上。
台積電今天仍是拖累指數的元兇，台積電昨天ADR大跌逾1％，盤後續挫，致今天台股開盤後，台積電直接跳水大跌，股價也是愈盤愈低，盤中最低來到926元大跌18元。
美股期貨盤今天依然疲弱，道瓊30期指、標普500期指及那斯達克指數100期指各跌0.2％～0.5％以上；在美股期貨盤表現疲軟下，亞洲股市今天全面大跌，港、日、韓、台股跌幅均超過1％，且以港台股市表現比日韓更弱，陸股以上證指數跌勢稍小約跌0.7％，深證指數跌約0.8％。
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