美國總統拜登29日宣布推動最高法院改革，副總統賀錦麗及民主黨人表達支持，共和黨則不意外地對此堅定反對，抨擊將使「權力平衡傾斜」。

據法廣報導，拜登29日下午在德州奧斯汀的演說中，直接點名前總統川普，批評最高法院對於總統豁免的裁決，幾乎意味着總統可以違反誓言、藐視法律，而無需承擔任何後果。拜登說，「美國沒有國王，美國人民都是平等的，沒有人能凌駕於法律之上。」

拜登在20多分鐘的談話中，譴責最高法院的裁決，他稱這些裁決侵犯了公民權利。其中包括2013年「希比郡訴霍德案」（Shelby County v. Holder）裁定「投票權法案」（The Voting Rights Act）的關鍵條文無效、2022年推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決，以及最近給予總統廣泛豁免權的決定。拜登說，「極端主義正在破壞公眾對法院判決的信心。」

拜登表示，最高法院關於總統豁免權的裁決，開創了一個「危險的先例」，稱其「完全侮辱了我們對這個國家掌權者的基本期望」，形容法院正被用來武器化這種極端且不受約束的議程。

被視為民主黨總統候選人的賀錦麗29日在一篇聲明中，對拜登的最高法院改革提議表達支持。她說，「拜登總統和我堅信，美國人民必須對最高法院有信心，然而今天，最高法院面臨著明顯的信任危機，因為在無數道德醜聞和推翻長期先例的決定之後，其公正性受到質疑。」

賀錦麗在聲明中說，改革將有助於「恢復人們對法院的信心，加強我們的民主，並確保沒有人凌駕於法律之上。」她表示，她和拜登正在呼籲國會通過改革。

拜登呼籲取消最高法院的終身任命。他表示，國會應透過立法建立制度，使現任總統每2年任命一名法官，在高等法院法官任職18年。他認為，任期限制將有助於確保法院成員有一定的規律性變化，並為提名過程增加一定程度的可預測性。他也希望國會通過立法，制定法官道德準則，要求法官披露禮物，避免參與公共政治活動，並迴避自己或其配偶有經濟或其他利益衝突的案件。

不僅如此，拜登還呼籲國會通過一項憲法修正案，推翻最高法院最近具有里程碑意義的豁免裁決，該裁決確定前總統享有廣泛的起訴豁免權。

法廣分析，其中關於豁免權的修正，即是衝著川普而來，川普主張自己享有總統豁免權，而最高法院7月1日認定，總統執行權力期間享有部分刑事豁免權，但不包括私人行為。

不過，所有提案的頒布都將面臨重大障礙。參眾兩院的共和黨人反對最高法院的改革，他們可能在參眾兩院都擁有多數席次。即使他們不這樣做，他們也會在參議院擁有足夠的票數來透過阻撓來阻止改革。

眾議院議長、共和黨籍議員強生（Mike Johnson）對於拜登的提議則是強烈批評，稱這些改革過於激進，並表示拜登的目的是「剝奪最高法院的合法性」，威脅要讓拜登的提議在 「送給眾議院時就夭折」。

強生在一份措詞強烈的聲明中，批評拜登的提議將導致權力平衡傾斜，不僅會削弱法治，還會削弱美國人民對司法體系的信心，「民主黨人希望改變自建國以來指導我們國家的制度，僅僅是因為他們不同意最高法院最近的一些裁決。」