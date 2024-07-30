【時報記者王逸芯台北報導】創意(3443)法說會後，由於對第三季財測釋出保守預期，不如市場、法人圈先前的預期，故股價連吞兩根跌停，繼昨(29)日整場躺平跌停後，今(30)日早盤後再殺跌停，鎖住跌停價1085元，中午過後，尚有逾800張賣單掛跌停價等賣。

創意第二季營收67.2億元，季增加18.1%、年增加2%，其中，NRE(委託設計)營收佔比42%，Turnkey(量產)佔比57%。NRE營收季增加103.5%，Turnkey營收季減少8.2%，NRE營收大幅季增主要是因為5奈米專案遞延到第二季。創意第二季每股賺6.78元。

展望第三季，創意釋出保守財務預估，預計單季營收會季減個位數百分比，其中NRE收入預計季減雙位數百分比，Turnkey預計持平。有鑒於此，法人將創意2024年財測下調，調整後預估創意2024年、2025年全年營收，分別落在265.2元以及303.7億元，年增加1.1%、14.5%，單季每股獲利為26.42元、32.03元。

創意目前策略已從毛利率取向轉往毛利取向，創意會接客戶端毛利率稍低的tk3(manufacturing services only)案子，與新客戶建立關係後，由tk3往更多服務提供，包括封裝、後段設計，及前段設計的IP相關服務，藉由積極爭取機會，並藉由未來服務項目增加也可提高項目的毛利率。

至於市場關注得HBM4商機，由因為傳輸速度提高，DRAM廠商較難自行完成設計HBM base die，因此向外與其他廠商合作，未來待技術較為成熟以後，創意未來有機會取得部分design service的分包項目，但目前還沒有具體展望。