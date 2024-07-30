美國聯準會（Fed）即將掀牌，股市觀望氣氛瀰漫，台股今（30）日量縮價跌，早盤一度下跌超過300點，盤中低接買盤出籠，跌幅收斂；資深券證分析師認為，昨（29）日開盤反彈挑戰季線反壓，能否收盤站穩，仍需觀察外資籌碼變化，短線技術面與籌碼面轉弱，預計反彈量縮機會大。
權值三王台積電（2330）、鴻海（2317）及聯發科（2454）早盤走跌，拉低大盤加權指數，所幸盤中鴻海、聯發科翻紅，指數由黑翻紅；截自昨日，外資連二賣，單日賣超金額僅6.76億元，且期貨淨空單出現回補，約剩3.7萬口附近，只要能站穩季線，應有機會反彈。
部分AI概念股逆風上漲，緯穎（6669）以1,945元開出，一度觸及2,000元大關，股價最高來到2,020元，漲幅達6％後收斂，維持4％左右漲勢；奇鋐（3017）漲幅飆上7％，最高站上636元；廣運（6125）漲幅也有6％以上水準，最高價達98.1元，直衝百元整數關卡。
本土法人指出，美國第二季的經濟成長速度超過預期，Fed正努力實現經濟軟著陸，可能最快在9月開始降息，近期股市在盤勢整理過後，仍有利多頭走勢延續；選股上主軸仍是AI，布局B100、GB200新供應商且股價基期低者，AI筆電及手機相關供應鏈也可留意。
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