為增加偏鄉小朋友醫學知識的馬偕醫學院「馬偕小小醫學營」，每年暑假都會舉辧，今年昨起到８月１日在雲林縣東勢鄉東勢國小舉行。為期四天的活動中，有66位該國小的學生參與，在馬偕醫學院32名大學生輔導下，學習醫學相關的知識。馬偕醫學院校長李居仁表示，希望透過活動培養在地學子們對醫學領域的興趣。參加活動的小朋友們都很期待，直呼超興奮。
李居仁指出，本次活動醫學院學生們籌備了近半年，營隊出隊前遇到凱米颱風，大家心情忐忑不安，所幸颱風在正式營期開始前離開，東勢國小也未受太多影響，讓營隊如期舉辦。同時也感謝立委劉建國、東勢鄉鄉長張健福及東勢國小校長翁碧慧的安排，讓馬偕醫學院有機會下鄉服務。
李居仁表示，東勢鄉由於農業發展及資源的限制，在地孩子們成長的過程中，很少能接觸到醫學相關領域的知識，因此期待藉本次活動所提供多元的課程，引導孩子們瞭解醫學院的特色。此次教案內容與活動設計有關醫學、護理、聽力及語言等基礎的知識，如核心教案-認識骨頭、豬心解剖，急救傷病大作戰、手語聾人文化等，還有大地遊戲闖關，帶領小朋友們有正確的醫學觀念，並培養他們對醫學領域的興趣，開拓他們的視野，希望未來有更多的在地子弟願意未來踏入醫事領域，服務社會大眾。
活動在昨日開始，小朋友們分享感想時都說心情很興奮，可以認識骨頭的位置及關節等，還可結交許多新朋友，非常期待接下來的豬心解剖、手語等平時不常接觸到的新穎課程。李居仁說，希望小朋友們可以把學到的醫療知識傳遞給爸爸媽媽、阿公阿嬤，讓在地的鄉親也能一起改變生活與衛生習慣，讓身體更加的健康。
此外，李居仁也期許建立馬偕醫學院學生準備教案培養團隊合作、人際溝通的能力，以及關懷社會與服務他人的精神，鼓勵同學們「看見地方的需要並成為需要」。
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