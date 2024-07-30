【時報-台北電】陸股三大指數全走弱，午收集體下跌，滬指更是創本波調整新低點。汽車整車板塊調整，海馬汽車跌超4%；銀行板塊震盪走低，杭州銀行跌幅居前；白酒板塊持續迴調，貴州茅台跌超2%。

時空大數據概念大漲6.8%，飛利信、測繪股份、航宇微漲停。空間計算、6G概念、EDA概念、商湯概念、天基互聯、北斗導航、工程諮詢服務、地下管網等位於漲幅榜前列。交運設備、汽車整車、磁浮概念、基本金屬、電力業、銀行、能源金屬等板塊表現不佳，領跌市場。

大眾交通一度觸及漲停，18個交易日漲近2.7倍。叫車概念股錦江線上16天10板、交運股份15天8板。此外，騰達科技與國中水務雙雙晉級7連板。

午間收盤，滬指報2876.87點，跌0.52%；深成指報8455.90點，跌0.69%；創指報1629.00點，跌0.41%。（編輯：張嘉倚）

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