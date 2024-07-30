【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】Meta Platforms周一宣布將推出名為「AI Studio」的新工具，讓用戶可以創建、分享與設計個人化的AI聊天機器人。

Meta表示，AI Studio將允許用戶創建客製化AI角色，也能讓 Instagram創作者把這些AI角色當作「分身」來處理常見的私訊（Direct Message）問題及回應發文。

用戶可以在該社群媒體巨頭旗下各個平台上分享他們的AI角色。

這項新工具採用Meta號稱最大且大多免費的AI模型Llama 3.1。該模型支援多種語言，其性能堪比OpenAI等競爭對手需付費的模型。

日前媒體報導，ChatGPT開發者OpenAI正著手打造代號為「草莓」（Strawberry）新款AI模型，能透過更先進的推理能力提前規劃或執行更複雜工作。報導指出，此款AI模型之前是以「Q*」（Q star）作為代號，其亮點之一在於能回答困難的科學與數學問題。