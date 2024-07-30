【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本央行已開始最新例會，預計31日將會宣布利率決策結果。因此，日股30日觀望氣氛濃厚，加上獲利了結賣壓重，早盤結束時，日經指數暫收38,101.24點，下跌367.39點或0.96%。東證收在2,735.7點，也跌23.97點或0.87%。

分析師認為，前一個交易日漲太多的日經指數，30日因缺乏利多消息激勵，故上攻動能熄火。目前，日經指數又跌回此波的反彈點，且一度創下新高42,426.77的位置。

個股中，快時尚大廠迅銷盤中大跌2.19%，對日經指數影響較大。同時，軟體銀行大跌2.06%，東京威力科創也跌1.64%。不過，機器人製造商發那科將年度營利預估上修0.8%，股價大漲3.26%。

經濟數據方面，日本6月失業率跟5月相比的話降至2.5%，市場一般預估值為2.6%。至於6月每位想找工作的民眾，可以申請1.23份工作，要比5月1.24稍微減少，預估值則也是1.24。