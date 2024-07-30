【時報記者張漢綺台北報導】網通需求優於預期，且AI伺服器持續放量，金像電(2368)預估，下半年會比上半年好，美系外資最新報告看好金像電毛利率及獲利可望受惠於網通及AI伺服器需求，上調金像電2024年到2026年獲利，並將目標價上調至280元，激勵金像電今天盤中股價逆勢走高。
金像電今年上半年合併營收為185.1億元，年增39.27%，由於網通需求優於預期，美系外資預估，金像電第2季合併毛利率為29.4%，獲利預估可望比市場預期高4%。
展望下半年，金像電表示，網通與伺服器看起來都不錯，下半年會比上半年好，因應客戶需求，金像電持續擴產，其中台灣廠預計第3季及第4季各增加10%產能，蘇州廠因稼動率已達95%，不排除擴充產能。
美系外資表示，今年以來因市場擔憂GB200到AI ASIC伺服器競爭，致使金像電股價表現不如其他AI公司，不過下半年網通需求優於預期，我們預估，網通將因400G需求推升第2季到第4季逐季成長，網通營收可望年增10%，由於網通產品是所有產品中毛利率最高的，隨著產能利用率提升，我們相信金像電第3季及第4季毛利率可望達30.2%與30.7%，由於毛利率改善，我們將金像電2024年/2025年/2026年獲利提高5%/3%/5%，重申「買進」評等，目標價由270元調升至280元。
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