【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股30日在主要電子大廠表現疲弱下，指數開低走低，最低曾跌至2,732.92點，目前在2,733.18點，下跌32.35點或1.17%。另外，韓元也走貶。
韓媒6月曾報導過，三星和美光計畫在2024年第4季推出GDDR7晶片，SK海力士則在6月初的Computex 2024上表示，將在2025年第1季量產。不過，韓國SK海力士30日突然宣佈，可望在今年第3季開始全面生產這種可支援GPU（圖形處理器）的下一代繪圖記憶體。不過，SK海力士股價一度重挫4.14%，對手三星電子也下跌1.23%。
韓國電池業者三星SDI最新財報指出，礙於電動車需求趨緩之下，上季淨利較2023年相比大減38%，也就是從去年同期4,858.4億韓元，大幅降至3,011.6億韓元，約2.18億美元。三星SDI也預估，2024下半年電動車電池恐將持續低迷。三星SDI股價翻黑跌0.45%，同業LG Energy Solution則大漲2.12%。
韓元兌一美元在1385.45價位附近，韓元貶值3.55元。
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