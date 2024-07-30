俗話說「千金買房、萬金買鄰」，好鄰居可遇而不可求。日前高雄市蛋黃區豪宅掛布條慶祝惡鄰居搬遷，讓房市達人何世昌心有戚戚焉，也在粉專分享遇到奇葩鄰居的租屋經驗；這也讓他不禁感嘆，現在不只窮山惡水，連都會區刁民也不少，是不是住在大樓容易孤單寂寞，才三不五時找樂子打發時間。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」上分享，多數人遇到不好相處的鄰居，通常會發揮「包容」、「忍讓」的良好美德，結果總是「忍一時氣得要死，退一步沒有後路」，若是能溝通改善最好，真的沒辦法再透過管委會相罵，最後才會走上訴訟那條路。

看到高雄惡鄰搬遷，鄰居掛布條慶祝的新聞，他回憶，大概15、16年前，曾租過一間套房，這個套房社區租金很貴、管理費也很貴，當年1坪管理費100元已經算貴了；不得不說，社區管委會很強勢，社區管理井井有條，梯廳不允許放鞋櫃，每個休閒公設都維護如新，更是當地少數開放泳池的社區。

但妙的是，竟然有住戶三更半夜在梯廳燒紙錢，「而是還是住在跟我同一層」；何世昌提到，第一次發生時，是在睡夢中聞到一股燒紙錢味，當下以為是發生火災，急爬從床上跳起來並跑出門外，但門外只有濃濃味道卻毫無任何動靜；類似情況反覆幾次後，有一回他深夜未睡，聞到味道就快速開門，被他看到那戶燒紙錢的人家正手忙腳亂收拾金爐。

他驚訝表示，「哇塞，真的開眼了我，沒想到住在管理嚴格的大樓社區，竟然有人三更半夜不睡覺起來假扮王祖賢啊」；他不解，為什麼要在半夜燒金紙，到底是為什麼？後來問了同層鄰居，那一戶是燒金紙的慣犯，管委會多次警告卻收效甚微。

翌年，他從該社區搬走，但沒想到在新家又遇到同棟不同層的鄰居在梯間燒金紙；燒金紙那戶似乎是慣犯，多次因燒金紙問題與主管吵架，而主委總是被氣到不行。

最後，何世昌感嘆，人家總說窮山惡水出刁民，但都會區裡的刁民似乎也不少，「是不是大家平常住在大樓裡，容易覺得孤單寂寞，三不五時就要找個樂子來打發時間啊？

※本文獲得「何世昌的房產知識Buffet+」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。