【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】巴菲特旗下多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）披露本月以來第三度出售美國銀行（Bank of America Corp）股票，總計減持逾30億美元。

波克夏自2011年起開始建立對美銀的投資部位，且長期以來都是該銀行最大的股東。但根據周一提交的監管文件，波克夏在7月25日至7月29日期間出售價值約7.67億美元的美銀股票。本月以來，波克夏已三度出售美銀股票，持股部位總計減少6.9%。

文件顯示，波克夏仍持有近9.62億股美銀股票，以周一收盤價計算，價值約395億美元。

長期以來，巴菲特對美銀的押注就像是對其執行長Brian Moynihan投下重要的信任票。在美銀今年來股價上漲了22%後，巴菲特本月連賣三次股票，套現力道之大前所未見。